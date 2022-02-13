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В Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы Stinger от Литвы

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Киев, Воскресенье 13 февраля 2022 17:09
В Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы Stinger от Литвы Фото: Украина получила от Литвы зенитные комплексы Stinger (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украину прибыла партия зенитно-ракетных комплексов Stinger от Литвы. Поставка прошла в рамках расширения военной помощи на фоне угрозы российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова.

Глава Минобороны поблагодарил правительство Литвы за поставку зенитных комплексов Stinger. Он подчеркнул, что отношения Киева и Вильнюса очень близки и продолжаются уже много веков.

"Ценю нашу многовековую дружбу и крепкую поддержку друг друга", - добавил Резников.

Напомним, ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните анонсировала передачу Украине партии зенитных комплексов Stinger в рамках расширения военной помощи.

Отметим, сегодня в Украину прибыли еще два самолета с американской военной помощью.

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