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Украина получила еще два самолета военной помощи от США

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Киев, Воскресенье 13 февраля 2022 15:34
Украина получила еще два самолета военной помощи от США Фото: еще два самолета США прибыли в Украину (twitter.com/USEmbassyKyiv)
Автор: Дмитрий Левицкий

В воскресенье, 13 февраля, стало известно о прибытии в Украину еще двух самолетов с американской военной помощью. Самолеты прибыли сегодня утром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США.

Как рассказали в американском посольстве, украинским военным передали боеприпасы и заряды для гранатометов.

"Сегодня утром в Киев прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины. Эта часть помощи на 200 млн долларов - боеприпасы и заряды для гранатометов. Мы - вместе с Украиной", - заявили в дипломатическом представительстве.

Напомним, вчера США передали Нацполиции автомобили и оборудование для высокоточной стрельбы.

Кроме того, в Министерстве обороны заявляли, что Украина уже получила 1300 тонн военной помощи от США.

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Соединенные Штаты Америки Украина Военная помощь
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