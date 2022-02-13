Украина получила еще два самолета военной помощи от США
В воскресенье, 13 февраля, стало известно о прибытии в Украину еще двух самолетов с американской военной помощью. Самолеты прибыли сегодня утром.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США.
Как рассказали в американском посольстве, украинским военным передали боеприпасы и заряды для гранатометов.
"Сегодня утром в Киев прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины. Эта часть помощи на 200 млн долларов - боеприпасы и заряды для гранатометов. Мы - вместе с Украиной", - заявили в дипломатическом представительстве.
Напомним, вчера США передали Нацполиции автомобили и оборудование для высокоточной стрельбы.
Кроме того, в Министерстве обороны заявляли, что Украина уже получила 1300 тонн военной помощи от США.