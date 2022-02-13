Украина получила еще два самолета военной помощи от США

Фото: еще два самолета США прибыли в Украину (twitter.com/USEmbassyKyiv)

В воскресенье, 13 февраля, стало известно о прибытии в Украину еще двух самолетов с американской военной помощью. Самолеты прибыли сегодня утром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США.