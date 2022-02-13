В Україну прибули зенітно-ракетні комплекси Stinger від Литви

В Україну прибула партія зенітно-ракетних комплексів Stinger від Литви. Постачання пройшла в рамках розширення військової допомоги на тлі загрози російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони України Олексія Резнікова.

Глава Міноборони подякував уряду Литви за постачання зенітних комплексів Stinger. Він підкреслив, що відносини Києва і Вільнюса дуже близькі і тривають вже багато століть.

"Ціную нашу багатовікову дружбу і міцну підтримку один одного", - додав Резніков.