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В Україну прибули зенітно-ракетні комплекси Stinger від Литви

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Київ, Неділя 13 лютого 2022 17:09
В Україну прибули зенітно-ракетні комплекси Stinger від Литви Фото: Україна отримала від Литви зенітні комплекси Stinger (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україну прибула партія зенітно-ракетних комплексів Stinger від Литви. Постачання пройшла в рамках розширення військової допомоги на тлі загрози російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони України Олексія Резнікова.

Глава Міноборони подякував уряду Литви за постачання зенітних комплексів Stinger. Він підкреслив, що відносини Києва і Вільнюса дуже близькі і тривають вже багато століть.

"Ціную нашу багатовікову дружбу і міцну підтримку один одного", - додав Резніков.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте анонсувала передачу Україні партії зенітних комплексів Stinger в рамках розширення військової допомоги.

Зазначимо, сьогодні в Україну прибули ще два літаки з американською військовою допомогою.

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