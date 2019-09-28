В Украину прибыли уже почти 25 тыс. паломников

На протяжении прошлых суток, 27 сентября, в Украину для празднования иудейского Нового года прибыли более 5,6 тысяч паломников-хасидов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Как сообщается, пограничники в аэропортах Киева, Одессы и Винницы, а также на границе с Польшей, Словакией и Румынией уже оформили почти 25 тысяч паломников-хасидов, которые направляются в Умань на празднование Рош-га-Шана.

Кроме того, с начала прибытия паломников-хасидов в Украину через границу не пропустили 8 граждан Израиля. Паломники не были оформлены по разным причинам, в частности из-за отсутствия необходимых документов или запрета на въезд в Украину после предыдущего визита.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 27 сентября в аэропорт Одессы прибыли уже около 5 тысяч паломников-хасидов, которые едут в Умань на празднование иудейского Нового года. Правоохранители круглосуточно патрулируют территорию аэропорта для обеспечения безопасности иностранных гостей.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на 27 сентября в Умань для празднования иудейского Нового года прибыли около 17 тыс. паломников-хасидов из шести стран мира. Для обеспечения безопасности и правопорядка правоохранители несут службу в усиленном режиме.