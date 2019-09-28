В Україну прибуло вже майже 25 тис. паломників

Впродовж минулої доби, 27 вересня, в Україну для святкування іудейського Нового року прибули понад 5,6 тисяч паломників-хасидів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби.

Як повідомляється, прикордонники в аеропортах Києва, Одеси та Вінниці, а також на кордоні з Польщею, Словаччиною та Румунією вже оформили майже 25 тисяч паломників-хасидів, які прямують в Умань на святкування Рош-га-Шана.

Крім того, від початку прибуття паломників-хасидів в Україну через кордон не пропустили 8 громадян Ізраїлю. Паломники не були оформлені з різних причин, зокрема через відсутність необхідних документів або заборону на в'їзд в Україну після попереднього візиту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 27 вересня в аеропорт Одеси прибуло вже майже 5 тисяч паломників-хасидів, які їдуть в Умань на святкування іудейського Нового року. Правоохоронці цілодобово патрулюють територію аеропорту для забезпечення безпеки іноземних гостей.

Також РБК-Україна писало, що станом на 27 вересня в Умань для святкування іудейського Нового року прибуло близько 17 тис. паломників-хасидів з шести країн світу. Для забезпечення безпеки та правопорядку правоохоронці несуть службу в посиленому режимі.