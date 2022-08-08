В Украину прибыли первые немецкие "Гепарды": в чем их особенность

В Украине прибыли первые три немецкие зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard. Они способны поражать цель на расстоянии до 4 километров.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Юг".
Оперативное командование "Юг" раскрыло характеристики артиллерийских установок. Среди особенностей Gepard:
"В модификации ВСУ 1 А2 установлен цифровой компьютер, который может принимать данные с других РЛС, - по сути, видеть цель вне своей зоны. Основной боекомплект - 320 снарядов для поражения воздушных целей", - добавляет командование.
"Gepard способен работать в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника", - пишет командование.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в прошлом месяце на немецких полигонах началосо обучение наших бойцов управлению самоходными зенитными установками Gepard.
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