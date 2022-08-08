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В Украину прибыли первые немецкие "Гепарды": в чем их особенность

Фото: зенитные самоходные артиллерийские установки "Гепард" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине прибыли первые три немецкие зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard. Они способны поражать цель на расстоянии до 4 километров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Юг".

Оперативное командование "Юг" раскрыло характеристики артиллерийских установок. Среди особенностей Gepard:

  • поражают цель на расстоянии от 100 метров до 4 километров;
  • экипаж до трех человек: водитель, командир, наводчик;
  • комплексы будут покрывать объекты инфраструктуры от атак вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах;
  • разработка артиллерийских установок началась еще в 60-х годах. Долгое время Gepard была важным элементом противовоздушной обороны армий Германии, Нидерландов и Бельгии. Уже в 2000-х годах от них отказались;
  • установка базируется на шасси танка Leopard 1;
  • на башне установлены две 35 мм пушки Oerlikon KDA и два радара, которые фиксируют цель на расстоянии до 15 километров;

"В модификации ВСУ 1 А2 установлен цифровой компьютер, который может принимать данные с других РЛС, - по сути, видеть цель вне своей зоны. Основной боекомплект - 320 снарядов для поражения воздушных целей", - добавляет командование.

  • магазин также содержит 20 снарядов для наземных целей;
  • темп огня - 550 выстрелов из каждой пушки в минуту;

"Gepard способен работать в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника", - пишет командование.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в прошлом месяце на немецких полигонах началосо обучение наших бойцов управлению самоходными зенитными установками Gepard.

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