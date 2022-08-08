В Україну прибули перші німецькі "Гепарди": у чому їх особливість

В Україні прибули перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки Gepard. Вони здатні вражати ціль на відстані до 4 кілометрів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Південь".
Оперативне командування "Південь" розкрило характеристики артилерійських установок. Серед особливостей Gepard:
"У модифікації ЗСУ 1 А2 встановлено цифровий комп'ютер, що може приймати дані із інших РЛС, - по суті, бачити ціль поза своєю зоною. Основний боєкомплект – 320 снарядів для ураження повітряних цілей", - додає командування.
"Gepard здатен працювати в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії супротивника", - пише командування.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулого місяця на німецьких полігонах розпочались навчання наших бійців управлінню самохідними зенітними установками Gepard.
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