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В Україну прибули перші німецькі "Гепарди": у чому їх особливість

Фото: зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні прибули перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки Gepard. Вони здатні вражати ціль на відстані до 4 кілометрів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Південь".

Оперативне командування "Південь" розкрило характеристики артилерійських установок. Серед особливостей Gepard:

  • вражають ціль на відстані від 100 метрів до 4 кілометрів;
  • екіпаж до трьох людей: водій, командир, навідник;
  • комплекси покриватимуть об’єкти інфраструктури від атак гвинтокрилів та літаків на малих і надмалих висотах;
  • розробка артилерійських установок почалась ще в 60-х роках. Довгий час Gepard була важливим елементом протиповітряної оборони армій Німеччини, Нідерландів та Бельгії. Вже у 2000-х роках від них відмовились;
  • установка базується на шасі танка Leopard 1;
  • на башті встановлені дві 35 мм гармати Oerlikon KDA та два радари, які фіксують ціль на відстані до 15 кілометрів;

"У модифікації ЗСУ 1 А2 встановлено цифровий комп'ютер, що може приймати дані із інших РЛС, - по суті, бачити ціль поза своєю зоною. Основний боєкомплект – 320 снарядів для ураження повітряних цілей", - додає командування.

  • магазин також містить 20 снарядів для наземних цілей;
  • темп вогню - 550 пострілів з кожної гармати на хвилину;

"Gepard здатен працювати в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії супротивника", - пише командування.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулого місяця на німецьких полігонах розпочались навчання наших бійців управлінню самохідними зенітними установками Gepard.

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