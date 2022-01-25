UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украину прибыла третья партия летального вооружения от США

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украину 25 января прибыла третья партия военной помощи от США. Штаты передали ВСУ оборудование и боеприпасы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию телеканала UA: Перший.

В аэропорт "Борисполь" прибыла третья партия военной помощи от США в рамках безопасного пакета на 200 млн долларов. Среди доставленных грузов оборудование и боеприпасы для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В аэропорту третью партию вооружений встречают представители Министерства обороны Украины и посольства США в Киеве.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что США и Великобритания поставили Украине вооружения, о которых раньше приходилось только мечтать.

Напомним, вторая партия военной помощи от США прибыла в Украину 23 января. Тогда Штаты передали ВСУ более 80 тонн вооружений.

Отметим, ранее в Пентагоне заявили о поставках Украине в ближайшие дни противотанковых ракет Javelin.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиУкраина