В Україну прибула третя партія летального озброєння від США

В аеропорт "Бориспіль" прибула третя партія військової допомоги від США в рамках безпечного пакета на 200 млн доларів. Серед доставлених вантажів обладнання та боєприпаси для Збройних сил України (ЗСУ).

В аеропорту третю партію озброєнь зустрічають представники Міністерства оборони України та посольства США у Києві.

Як уточнили в Міноборони, до третьої партії військової допомоги прибуло оборонне обладнання та боєприпаси.