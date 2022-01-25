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Противотанковые ракеты Javelin скоро прибудут в Украину, - Пентагон

Новина українською →
США, Вторник 25 января 2022 01:20
Противотанковые ракеты Javelin скоро прибудут в Украину, - Пентагон Фото: Джон Кибри, пресс-секретарь Минобороны США (wikimedia.org)
Автор: Наталья Скороход

США продолжат поставлять Вооруженным силам Украины оборонную помощь. На днях ожидается поставка противотанковых ракет Javelin.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Минобороны США Джона Кибри.

По словам Кибри, на днях ожидается поставка в Украину из США противотанковых ракет Javelin.

"Противотанковые ракеты Javelin скоро прибудут в Украину из США", - сообщил Кибри, отвечая на вопрос журналистов.

Он также добавил, что это далеко не последняя помощь Украине.

"Системы ПВО тоже спешат. Еще много чего будет", - добавил Кибри.

Отметим, что в декабре по инициативе президента США Джо Байдена принят пакет об оборонной помощи Украине. Согласно ему, США поставят Украине вооружение для обороны на сумму 200 миллионов долларов.

Напомним, что в Украину уже прибыли две партии оборонной помощи. Обе поставки включают почти 200 тонн оружие, необходимого Украине для обороны от российской агрессии.

Также сообщалось, что для Украины очень важна военная помощь из США и Великобритании. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

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