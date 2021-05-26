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В Украину прибыла новая партия вакцины Sinovac

Автор: РБК-Украина

В среду, 26 мая, в Украину прибыла новая партия китайской вакцины от коронавируса Sinovac. Партия насчитывает 500 тысяч доз препарата.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

"Еще одна партия в 500 тысяч доз вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech прибыла в Украину 26 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Украина уже получила 1,2 миллиона доз CoronaVac с законтрактованных 1,9 млн доз этой вакцины.

Отметим, CoronaVac в Украине применяют для вакцинации маломобильных групп населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают. Также вакцину получают педагоги, которые будут привлечены к ВНО в 2021 году; олимпийцы и паралимпийцы; сотрудники патрульной полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что для спортсменов выделили 1 500 доз вакцины CoronaVac.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины сейчас ведет переговоры о переносе сроков поставки вакцин от коронавируса в Украину. Поставки препаратов хотят перенести с осени на лето этого года.

Добавим, что Виктор Ляшко заявил, что поставил перед собой задачу по вакцинации от коронавируса в стране. Глава Минздрава намерен до конца этого года провакцинировать всех желающих.

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