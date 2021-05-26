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В Україну прибула нова партія вакцини Sinovac

Автор: РБК-Україна

У середу, 26 травня, в Україну прибула нова партія китайської вакцини від коронавірусу Sinovac. Партія налічує 500 тисяч доз препарату.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.

"Ще одна партія в 500 тисяч доз вакцини CoronaVac виробництва Sinovac Biotech прибула в Україну 26 травня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що Україна вже отримала 1,2 мільйона доз CoronaVac із законтрактованих 1,9 млн доз цієї вакцини.

Зазначимо, CoronaVac в Україні застосовують для вакцинації маломобільних груп населення, людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядають. Також вакцину отримують педагоги, які будуть залучені до ЗНО у 2021 році; олімпійці та паралімпійці; співробітники патрульної поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для спортсменів виділили 1 500 доз вакцини CoronaVac.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я України зараз веде переговори про перенесення термінів поставки вакцин від коронавірусу в Україну. Поставки препаратів хочуть перенести з осені на літо цього року.

Додамо, що Віктор Ляшко заявив, що поставив перед собою завдання з вакцинації від коронавірусу в країні. Глава МОЗ має намір до кінця цього року провакцинувати всіх бажаючих.

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