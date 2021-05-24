Минздрав ведет переговоры о переносе осенних поставок COVID-вакцин на лето

Министерство здравоохранения Украины сейчас ведет переговоры о переносе сроков поставки вакцин от коронавируса в Украину. Поставки препаратов хотят перенести с осени на лето этого года.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью LB.

"Я уже начал процесс переговоров о переносе поставок с четвертого квартала 2021 года на летние месяцы. Плюс ведутся переговоры с компаниями, с которыми раньше активных переговоров не было, о приоритетности поставок летом", - заявил он. При этом Ляшко добавил, что Минздрав готовится открыть еще больше центров вакцинации. Однако они откроются, когда в Украине будет больше вакцин от коронавируса.