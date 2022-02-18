В Украину прибыла новая партия Джавелинов. Их передала Эстония

В пятницу, 18 февраля, в Украину прибыла новая партия Джавелинов. Их передало правительство Эстонии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Эстонии в Киеве в Twitter .

"Эстонские Джавелины только что прибыли в Украину. Посол Каймо Кууск и атташе по вопросам обороны передали Министерству обороны противотанковые ракеты", - говорится в сообщении.

В посольстве также добавили, что Эстония продолжает оказывать военную, гуманитарную и политическую помощь Украине.