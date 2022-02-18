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В Україну прибула нова партія Джавелінів. Їх передала Естонія

Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 18 лютого, в Україну прибула нова партія Джавелінів. Їх передав уряд Естонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства Естонії в Києві в Twitter.

"Естонські Джавеліни щойно прибули в Україну. Посол Каймо Кууск і аташе з питань оборони передали Міністерству оборони протитанкові ракети", - йдеться в повідомленні.

У посольстві також додали, що Естонія продовжує надавати військову, гуманітарну та політичну допомогу Україні.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати передали Україні партію Джавелінів.

Крім того, раніше прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що країна готується до передачі Україні партії зенітно-ракетних комплексів Stinger.

Додамо, що в Україну також прибув вантаж з військово-технічною допомогою з Великобританії. Зокрема, в цій партії західні партнери надали бронежилети і каски для військових.

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