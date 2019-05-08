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До України прибув заступник помічника держсекретаря США

Новини » Політика    08.05.2019 - 09:37
До України прибув заступник помічника держсекретаря США
Фото: Джордж Кент (flickr.com)

Джордж Кент обговорить з керівництвом країни реформи і російську агресію

До України сьогодні, 8 травня, прибув заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посольства США в Україні.

Повідомляється, що заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент прибув до Києва. Також повідомляється, що він проведе зустрічі з українськими посадовими особами, з якими обговорить партнерство, а також політичні і економічні реформи в Україні та російську агресію.

До України прибув заступник помічника держсекретаря США

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посла Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович відкликали з посади, оскільки у неї закінчується дипломатична місія. Як роз'яснили в Держдепартаменті, відкликання посла було заплановано раніше, а дата від'їзду узгоджується з передачею президентської влади в Україні. Очікується, що в понеділок, 20 травня, Йованович повернеться до Вашингтона.

Відзначимо, напередодні представники Конгресу США звернулися до адміністрації Дональда Трампа з вимогою скасувати рішення про відкликання Марі Йованович з посади посла в Україні. Також в Конгресі зазначили, що "в цей перехідний період Україні потрібні талановиті фахівці, як посол Йованович".

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