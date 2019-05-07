ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Конгресс просит Белый Дом отменить решение об отзыве Йованович

Новости » Политика    07.05.2019 - 21:15
Конгресс просит Белый Дом отменить решение об отзыве Йованович
Фото: Мари Йованович (РБК-Украина)

Посла США Йованович отозвали с должности

Представители Конгресса США обратились к администрации Дональда Трампа с требованием отменить решение об отзыве Мари Йованович с должности посла в Украине. Об этом говорится в заявлении лидера демократов в Палате представителей США Стени Хойера и председателя Комитета по иностранным делам Элиот Энгель.

"Посол Йованович - преданный государственный служащий и дипломат высочайшего уровня, которая представляла США при республиканских и демократических администрациях. Возмутительное решение Белого дома отозвать ее - политически неудачное дело и последнее в кампании этой администрации против персонала Государственного департамента карьеры", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что "в этот переходный период Украине нужны талантливые специалисты, как посол Йованович".

Напомним, ранее сообщалось, что посла Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович отозвали с должности и у нее заканчивается ее дипломатическая миссия. Как разъяснили в Государственном департаменте, "так было запланировано ранее", и дата отъезда посла согласуется с передачей президентской власти в Украине. В понедельник, 20 мая, Йованович вернется в Вашингтон.

Иран обвинил советника Трампа в "непонимании ситуации" Кличко с Волкером обсудили поддержку евроатлантического курса Украины со стороны США
Новости Украины Соединенные Штаты Америкимари йованович
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь