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До України прибув новий посол ЄС

Новини » Політика    11.09.2019 - 15:18
До України прибув новий посол ЄС
Фото: Матті Маасікас (wikimedia.org)

Маасікаса у серпні призначили послом ЄС в Україні

Новий посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас офіційно прибув в Україну та розпочав свою роботу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представництво ЄС в Україні в Twitter.

Найперше, що виконав новий європейський представник на своїй посаді - зробив селфі з працівниками представництва ЄС в Україні.

"Щасливі вітати нашого нового посла Матті Маасікаса. Його перше випробування сьогодні полягало в тому, щоб вмістити одну з найбільших делегації ЄС на одному фото. Все вдалося!", - йдеться в повідомленні.


Зазначимо, що Матті Маасікас - естонський дипломат. Упродовж 2016-2019 років працював заступником міністра закордонних справ Естонії з європейських питань. Підпис Маасікаса стоїть під рішення ЄС щодо надання Україні торговельних преференцій.

До цього посаду обіймав французький дипломат Хюг Мінгареллі, який очолював представництво ЄС в Україні з 2016 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 9 серпня верховний представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Федеріка Могерини призначила нового главу делегації ЄС в Україні в рамках ротації в 2019 році. Ним став представник Естонської Республіки Марті Маасикас.

Окрім того, Мінгареллі відзначав, що Україна має реформувати сектор цивільної безпеки, щоб залишити радянське минуле. За його словами, консультативна місія ЄС консультує поліцію, прокуратуру та представників суду.

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