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Украина должна продолжить реформу правоохранительных органов, - Мингарелли

Новости » Политика    18.05.2019 - 16:16
Украина должна продолжить реформу правоохранительных органов, - Мингарелли
Фото: Хьюг Мингарелли (РБК-Украина)

Мингарелли заявил, что Украине необходимо отойти от советского наследия

Украина должна реформировать сектор гражданской безопасности, чтобы оставить советское прошлое. Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине посол Хьюг Мингарелли, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, консультативная миссия ЕС продолжает консультировать полицию, прокуратуру и представителей суда

"Реформирования сектора гражданской безопасности соответствует активным ожиданием граждан Украины. Мы понимаем необходимость отойти от советского наследия государственного аппарата и внедрить деятельность новых эффективных правоохранительных органов", - заявил Мингарелли.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Мингарелли заявил о противодействии проведению реформ в Украине. По его словам, Украина является одной из крупнейших стран региона, поэтому те, кто за 25 лет смогли сформулировать свои интересы в разрез интересам страны, борются за то, чтобы остановить процесс реформ.

Напомним, что Мингарелли и Светличная озвучили планы сотрудничества. Глава представительства Европейского союза в Украине Хюг Мингарелли, руководитель ХОГА Юлия Светличная и председатель Украинского представительства Европейского инвестиционного банка Жан-Эрик где Отряд приняли участие в открытии форума Kharkiv SME day.

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Новости Украины реформыМингарелли
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