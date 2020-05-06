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В Украину прибыл еще один самолет "Мрия" с медпомощью

Новости » Коронавирус     06.05.2020 - 10:27
В Украину прибыл еще один самолет "Мрия" с медпомощью
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украина получила более 320 тыс. защитных костюмов

В село Гостомель (Киевская область) прилетел еще один самолет "Мрия" с медицинским грузом для борьбы с коронавирусом. Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Соколовская, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отмечается, помощь пришла из Китая. Встречали самолет глава Минздрава Максим Степанов, глава ОП Андрей Ермак и глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

На брифинге Соколовская сообщила, что Украина получила более 320 тыс. защитных костюмов.

Напомним, 23 апреля в Украину прибыл транспортный самолет АН-225 "Мрия" с рекордным объемом медицинского груза для борьбы с коронавирусом. Через несколько дней разгорелся скандал, связанный с этим бортом. Как стало известно, часть этого груза, а также сам полет, оплатила сеть гипермаркетов "Эпицентр", которая со временем это подтвердила.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на 8 млрд долларов от МВФ.

А до этого министр финансов Сергей Марченко заявлял, что без сотрудничества с Международным валютным фондом дефолта в Украине не будет.

РБК-Украина писало, что Организация Объединенных Наций на борьбу с коронавирусом в Украине выделит еще 140 млн долларов.

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