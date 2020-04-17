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Украина рассчитывает на 8 млрд долларов от МВФ, - Зеленский

Новости » Политика     17.04.2020 - 21:53
Украина рассчитывает на 8 млрд долларов от МВФ, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Совокупная кредитная поддержка составит 10 млрд долларов

Украина надеется, что Международный валютный фонд выделит (МВФ) выделит 8 млрд долларов. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Украина рассчитывает на 8 млрд долларов от МВФ.

"Может ли человек прожить без воды неделю? А зачем? С МВФ такая же ситуация. А зачем нам так рисковать, довести ситуацию до дефолта ... Если бы было спокойно, мы могли бы об этом говорить. Сейчас - это как кровь для организма. Сейчас мы договорились о минимум 8 млрд долларов", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что с учетом помощи Евросоюза и Всемирного банка денежная поддержка составит 10 млрд долларов.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что без сотрудничества с Международным валютным фондом дефолта в Украине не будет.

"Этот бюджет непростой. Если у нас будут ограниченные возможности заимствований, мы будем делать другие радикальные шаги", - заявлял министр.

Ранее также сообщалось, что в бюджет чрезвычайной ситуации заложены будущие транши МВФ.

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