В Україну прибув ще один літак "Мрія" з меддопомогою

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Україна отримала більше 320 тис. захисних костюмів

В село Гостомель (Київська область) прилетів ще один літак "Мрія" з медичним вантажем для боротьби з коронавірусом. Про це заявила заступниця керівника Офісу президента Юлія Соколовська, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначається, допомога прийшла з Китаю. Зустрічали літак голова МОЗ Максим Степанов, голова ОП Андрій Єрмак та голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

На брифінгу Соколовська повідомила, що Україна отримала більше 320 тис. захисних костюмів.

Нагадаємо, 23 квітня в Україну прибув транспортний літак АН-225 "Мрія" з рекордним об'ємом медичного вантажу для боротьби з коронавірусом. Через декілька днів розгорівся скандал, пов'язаний з цим бортом. Як стало відомо, частина цього вантажу, а також сам політ, оплатила мережу гіпермаркетів "Епіцентр", яка це згодом підтвердила.

Також повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на 8 млрд доларів від МВФ.

А до цього міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що без співпраці з Міжнародним валютним фондом дефолту в Україні не буде.

РБК-Україна також писало, що Організація Об'єднаних Націй на боротьбу з коронавірусом в Україні виділить ще 140 млн доларів.