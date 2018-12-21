В Украину прибудет группа военнослужащих ВМС Британии

Фото: Степан Полторак и Гэвин Уильямсон (mil.gov.ua)

Британские военные прибудут в Украину в январе

Министр обороны Украины Степан Полторак по итогам переговоров с госсекретарем по вопросам обороны Великой Британии Гевином Уильямсоном сообщил, что в январе в Украину прибудет группа военнослужащих Военно-морских сил Великобритании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Полторак сообщил, что сегодня обсуждались вопросы ускорения реализации ряда конкретных мер и решений, которые принимались в Лондоне, учитывая агрессию Российской Федерации против ВМС ВСУ в Керченском проливе.

"Решения, которые мы приняли, связанные с началом работы по подготовке морских пехотинцев. Уже в январе в Украину прибудет группа военнослужащих Военно-морских сил Великобритании для организации взаимодействия, планирования совместных учений, а также определения необходимой материально-технической помощи Вооруженным Силам Украины, непосредственно Военно-Морским Силам", - сообщил Полторак.

Он также отметил, что стороны рассмотрели возможность ускорения сотрудничества по всему спектру, начиная от расширения формата подготовки в рамках учебно-тренировочной программы "Orbital", выхода на новый уровень подготовки и заканчивая развертыванием, а также расширением военно-технического сотрудничества.

Напомним, госсекретарь Британии Гэвин Уильямсон заявил, что его страна сделает все возможное для поддержки Украины в условиях агрессии со стороны РФ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в порт Одессы в среду, 19 декабря,прибыл разведывательный корабль ЕСНО Королевских Военно-морских сил (Великобритания).