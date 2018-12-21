Британия поддержит Украину в условиях агрессии РФ, - Уильямсон

Фото: Гэвин Уильямсон (mil.gov.ua)

Уильямсон призвал страны западной Европы также поддержать Украину

Государственный секретарь Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что его страна сделает все возможное для поддержки Украины в условиях агрессии со стороны РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Уильямсон отметил, что действия РФ в Керченском проливе является открытым актом агрессии.

"Мы видим, что это абсолютно открытый акт агрессии со стороны Российской Федерации по отношению к Украине. И, к сожалению, это не впервые, когда мы видим такие акты агрессии", - подчеркнул Уильямсон.

Он также подчеркнул, что страны западной Европы должны поддержать Украину в тяжелые времена.

"Мы должны сделать абсолютно четким и понятным для Кремля, что то что они делают, является совершенно неприемлемым, и эти действия не останутся без ответа", - подчеркнул госсекретарь Британии.

Также он отметил, что после событий на Азовском море отдал приказ, чтобы корабль Королевских Военно-Морских Сил Великобритании "ЕСНО" 19 декабря прибыл в Одессу,

Отметим, сегодня Гэвин Уильямсон провел в Одессе встречу с министром обороны Украины Степаном Полтораком.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в порту Одессы в среду, 19 декабря, прибыл разведывательный корабль ЕСНО Королевских Военно-морских сил (Великобритания).

Ранее сообщалось, что Великобритания в 2019 году разместит в Украине дополнительные войска и направит многоцелевой корабль гидрографической разведки ВМС Великобритании ЕСНО.