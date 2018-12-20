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В ВМС Британии рассказали о цели визита разведывательного корабля в Одессу

Новости » Общество    20.12.2018 - 00:02
В ВМС Британии рассказали о цели визита разведывательного корабля в Одессу

Корабль ЕСНО Королевских Военно-морских сил Великобритании прибыл в Одессу 19 декабря

В порту Одессы в среду, 19 декабря, прибыл разведывательный корабль ЕСНО Королевских Военно-морских сил (Великобритания). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Командование ВМС ВС Украины.

По словам главы делегации Королевских ВМС капитана 2 ранга Мэтью Уоррена, визит корабля - это очередной шаг Великобритании в поддержку Украины. Также он отметил важность объединения усилий для обеспечения безопасности в Черноморском регионе.

Он также выразил слова поддержки Великобританией Украины и украинских военных моряков, которые находятся в плену у Российской Федерации.

"Стороны также обсудили текущую ситуацию в Азово-Черноморском регионе, направления двустороннего сотрудничества и пути его усовершенствования", - отметили в пресс-центре.

В ответ первый заместитель командующего ВМС ВС Украины вице-адмирал Андрей Тарасов отметил, что это первый визит военного корабля в Украину после событий в районе Керченского пролива.

"Наша сила заключается именно в единстве и могучей поддержке стран-партнеров, а Великобритания - одна из первых, кто всегда приходит на помощь и является надежным другом даже в сложных ситуациях", - сказал Тарасов.

В командовании ВМС добавили, что визит британского корабля продлится до 22 декабря текущего года.

Напомним, ранее сообщалось, что Командование Военно-морских сил ВСУ не имеет достоверной информации о состоянии здоровья раненых украинских военных моряков, которых Россия захватила в плен в ходе атаки в Керченском проливе.

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