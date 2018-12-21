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В Україну прибуде група військовослужбовців ВМС Британії

Новини » Політика    21.12.2018 - 21:57
В Україну прибуде група військовослужбовців ВМС Британії
Фото: Степан Полторак і Гевін Вільямсон (mil.gov.ua)

Британські військові прибудуть в Україну у січні

Міністр оборони України Степан Полторак за підсумками переговорів з держсекретарем з питань оборони Великої Британії Гевіном Вільямсоном повідомив, що у січні в Україну прибуде група військовослужбовців Військово-морських сил Великої Британії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони

Полторак повідомив, що сьогодні обговорювалися питання прискорення реалізації низки конкретних заходів і рішень, які приймались в Лондоні, враховуючи агресію Російської Федерації проти ВМС ЗСУ в Керченській протоці.

"Рішення, які ми прийняли, пов’язані з початком роботи з підготовки морських піхотинців. Вже в січні в Україну прибуде група військовослужбовців Військово-морських сил Великої Британії для організації взаємодії, планування спільних навчань, а також визначення необхідної матеріально-технічної допомоги Збройним Силам України, безпосередньо Військово-Морським Силам", - повідомив Полторак.  

Він також зазначив, що сторони розглянули можливість прискорення співпраці за всім спектром, починаючи від розширення формату підготовки в рамках навчально-тренувальної програми "Orbital", виходу на новий рівень підготовки та завершуючи розгортанням, а також розширенням військово-технічної співпраці.

Нагадаємо, держсекратар Британії Гевін Вільямсон заявив, що його країна зробить все можливе для підтримки України в умовах агресії з боку РФ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що до порту Одеси у середу, 19 грудня,прибув розвідувальний корабель ЕCHO Королівських Військово-морських сил (Велика Британія).

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