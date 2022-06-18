ru ua
Сб, 18 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Когда в Украину поступят немецкие гаубицы: ответ посла

Новина українською →
Киев, Суббота 18 июня 2022 22:56
Когда в Украину поступят немецкие гаубицы: ответ посла Фото: Анка Фельдгузен, посол Германии в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Германия отправит в Украину новые гаубицы уже в ближайшие недели. Вместе с артиллерией ожидаются поставки РСЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Германии в Украине Анки Фельдгузен в ходе телемарафона.

"Поставки ожидаются в районе 3-6 недель. К ним добавятся и HIMARS, которые поставляются вместе с Британией и США. HIMARS сейчас собираются в Европе, а украинские солдаты обучаются обращению с ними", - рассказала посол.

Также она добавила, что Германия планирует передать Украине современные системы ПВО ближе к октябрю. На данный момент их собирают немецкие специалисты.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Германия передаст тяжелое вооружение для Украины вовремя, чтобы она смогла использовать его в битве за Донбасс.

Также мы писали, что правящая коалиция Германии раскритиковала канцлера Олафа Шольца за то, что во время визита в Киев он не дал никаких конкретных обещаний по поставкам тяжелого вооружения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Военная помощь Война России против Украины
NEWS
Названа оптимальная цена на бензин и дизель в Киеве
Названа оптимальная цена на бензин и дизель в Киеве
DAILY
"За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона