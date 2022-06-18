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Коли до України надійдуть німецькі гаубиці: відповідь посла

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Київ, Субота 18 червня 2022 22:56
Коли до України надійдуть німецькі гаубиці: відповідь посла Фото: Анка Фельдгузен, посол Німеччини в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Німеччина відправить в Україну нові гаубиці вже найближчими тижнями. Разом з артилерією очікуються постачання РСЗВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Німеччини в Україні Анкі Фельдгузен під час телемарафону.

"Постачання очікується в районі 3-6 тижнів. До них додадуться і HIMARS, які постачаються разом з Британією та США. HIMARS зараз збираються у Європі, а українські солдати навчаються керувати ними", - розповіла посол.

Також вона додала, що Німеччина планує передати Україні сучасні системи ППО ближче до жовтня. Наразі їх збирають німецькі фахівці.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що Німеччина передасть важке озброєння для України вчасно, щоб вона змогла використати його в битві за Донбас.

Також ми писали, що правляча коаліція Німеччини розкритикувала канцлера Олафа Шольца за те, що під час візиту до Києва він не дав жодних конкретних обіцянок щодо постачання важкого озброєння.

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