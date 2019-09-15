В Украину с понедельника придут дожди и похолодание

Погода в Украине в период с 16 по 19 сентября ухудшится, прогнозируются дожди во всех регионах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского Гидрометцентра.

16 сентября

По прогнозу украинских синоптиков, неделя в Украине начнется с дождливой погоды в северных, Киевской и Житомирской областях. На остальной территории страны ожидается облачная, но сухая погода. Днем средняя температура воздуха будет колебаться в пределах +19...+23, в южных областях от +25 до +27.

17 сентября

Во вторник, 17 сентября, прогнозируется ухудшение погодных условий в центральных, восточных и западных областях. В данных регионах температура воздуха будет держаться в пределах +18...+22. На севере возможно похолодание до +16. На юге температура начнет понижаться, днем от +24 до +26.

18 сентября

В середине недели дождливая погода охватит всю территорию страны. Небольшие дневные дожди ожидаются во всех областях. Температура днем будет колебаться от +15 до +20. В северных областях днем от +12 до +14, ночью понижение до +7. На юге также существенное снижение температуры, днем от +20 до +22.

19 сентября

В четверг погодная ситуация улучшится в западных, южных и почти всех восточных областях. Дожди сохранятся лишь в центре и на севере. Температура воздуха на юге продолжит снижать, днем там от +18 до +20. На остальной территории днем столбики термометров покажут от +15 до +18 градусов. В северных областях ожидается ночное похолодание до +4.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что погода в Украине 15 сентября будет сухой во всех областях. Температура воздуха днем в Украине будет колебаться от +17 до +25 градусов, ночью ожидается от +6 до +15.