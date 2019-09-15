В Україну з понеділка прийдуть дощі та похолодання

Погода в Україні у період з 16 по 19 вересня погіршиться, прогнозуються дощі в усіх регіонах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського Гідрометцентру.

16 вересня

За прогнозом українських синоптиків, тиждень в Україні розпочнеться з дощової погоди у північних, Київській та Житомирській областях. На іншій території країни очікується хмарна, однак суха погода. Вдень середня температура повітря коливатиметься в межах +19…+23, у південних областях від +25 до +27.

17 вересня

У вівторок, 17 вересня, прогнозується погіршення погодних умов у центральних, східних та західних областях. В даних регіонах температура повітря триматиметься в межах +18…+22. На півночі можливе похолодання до +16. На півдні температура також почне знижуватися, вдень від +24 до +26.

18 вересня

В середині тижня дощова погода охопить всю територію країни. Невеликі денні дощі очікуються в усіх областях. Температура вдень коливатиметься від +15 до +20. У північних областях вдень від +12 до +14, вночі зниження до +7. На півдні також суттєве зниження температури, вдень від +20 до +22.

19 вересня

У четвер погодна ситуація покращиться у західних, південних та майже всіх східних областях. Дощі утримаються лише в центрі та на півночі. Температура повітря на півдні продовжить знижуватиме, вдень там від +18 до +20. На решті території вдень стовпчики термометрів покажуть від +15 до +18 градусів. У північних областях очікується нічне похолодання до +4.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що погода в Україні 15 вересня буде сухою в усіх областях. Температура повітря вдень в Україні коливатиметься від +17 до +25 градусів, вночі очікується від +6 до +15.