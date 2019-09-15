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В Украине температура днем опустится до +17

Новости » Общество    15.09.2019 - 10:00
В Украине температура днем опустится до +17
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня во всех регионах синоптики прогнозируют переменную облачность

Погода в Украине сегодня, 15 сентября, будет сухой, во всех регионах синоптики прогнозируют переменную облачность. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, температура днем будет колебаться от +17 до +25 градусов днем, ночью - от +6 до +15.

В южных областях будет теплее всего, в частности, столбики термометра поднимутся до +25. В северных областях температура днем опустится до +17, ночью - до +7 градусов. Ветер преимущественно западный и юго-западный.

В западных областях будет самая холодная ночь. Так, тут температура опустится до +6 градусов.

В Украине температура днем опустится до +17

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается от +18 до +20, ночью - от +9 до +11. Ветер западный 5-10 м/с.

В Украине температура днем опустится до +17

Напомним, 14-16 сентября будет удерживаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Так, пожарная опасность будет удерживаться на всей территории нашего государства, кроме Карпат.

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