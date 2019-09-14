Синоптики предупредили о похолодании до +2

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Похолодание до +2 прогнозируется в Карпатах

Погода в Украине в воскресенье, 15 сентября, принесет похолодание до +16 в большинстве областей, в Карпатах возможно понижение до +2. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Украинского Гидрометцентра в Facebook.

По прогнозу украинских синоптиков, завтра на большей части территории страны температура воздуха днем снизится до +16...+21, ночью ожидается от +6 до +11. В южных областях будет теплее, днем от +20 до +25, ночью +9...+14 градусов.

Отмечается, что в Карпатах температура воздуха ночью может снизиться до +2...+7 градусов, днем столбики термометров покажут от +10 до +15.

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко сообщала, что из-за прихода атмосферного фронта в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В частности, ожидается резкое похолодание.

До этого Диденко прогнозировала, что в течение 14-15 сентября в западных областях, на севере, на северо-востоке, а также в большинстве центральных областей ожидается снижение температуры воздуха до +17...+23 градусов.

Также РБК-Украина писало, что 14 сентября в центральных, западных и восточных областях температура воздуха упала до +22. Синоптики отмечали, что в западных областях, кроме Волынской и Ровенской, ожидаются дожди.