Украину покинули почти 20 народных депутатов

"Есть разные цифры, не буду сейчас конкретизировать...Около 20 народных депутатов не в Украине. Скажем так, это депутаты, которые и до этого имели свои непатриотические проявления, голосование и так далее", - сказал Корниенко.

Он отметил, как только закон о коллаборантах вступит в силу, что должно произойти в ближайшее время, Служба безопасности Украины сможет заниматься в том числе и нардепами-предателями.

Напомним, 3 марта Рада приняла закон о внесении изменений в обеспечение ответственности лиц, причастных к коллаборационной деятельности.

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