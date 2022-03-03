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Рада утвердила указ Зеленского о всеобщей мобилизации. И приняла закон о коллаборантах

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Киев, Четверг 03 марта 2022 15:30
Рада утвердила указ Зеленского о всеобщей мобилизации. И приняла закон о коллаборантах Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Верховная рада приняла закон, которым утвержден указ президента Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации. Также сегодня был принят ряд других законов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Верховной рады.

Сообщается, что сегодня на пленарном заседании было принято 14 законов и одно постановление. Последний документ касается обращения в ООН, к Верховному комиссару ООН по делам беженцев, Красному Кресту, Европарламенту и другим организациям, парламентам и правительствам других государств в связи с необходимостью обеспечения защиты гражданского населения Украины от российского вторжения.

Какие законы были сегодня приняты:

  • закон об утверждении указа президента Украины "О всеобщей мобилизации" (№ 7113);
  • закон об одобрении указа президента Украины "Об использовании Вооруженных сил Украины и других военных формирований" (№7115);
  • закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (об обеспечении ответственности лиц, осуществлявших коллаборационную деятельность) (№ 5143);
  • закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность) (№5144);
  • закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (по запрету изготовления и распространения информационной продукции, направленной на пропаганду действий государства-агрессора) (№5101);
  • закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об усилении уголовной ответственности за изготовление и распространение запрещенной информационной продукции) (№5101);
  • закон о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно дополнительного регулирования обеспечения деятельности правоохранительных органов в сложных условиях военного положения (№7118);
  • закон об изменении подсудности судов (№7117);
  • закон об усилении ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях действия режима военного положения (№7116);
  • закон об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины (№7120);
  • закон о защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны (№7121);
  • закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов (№7122);
  • закон об усилении ответственности за мародерство (№7124);
  • закон об особенностях налогообложения и представления отчетности в период действия военного положения (№ 7125).

Напомним, президентский указ о мобилизации предполагает, что она будет проходить в течение 90 дней на территории всех областей Украины. Генеральному штабу ВСУ поручено определить очередность и объемы призыва военнообязанных, резервистов и транспортных средств национальной экономики в пределах общего срока мобилизации.

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