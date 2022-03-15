RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україну покинули майже 20 народних депутатів

Автор: Марія Кучерявець

Майже 20 українських народних депутатів зараз перебувають за кордоном. При цьому дев'ять нардепів у відрядженні в Раді Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника спікера ВРУ Олександра Корнієнка в ефірі телемарафону.

"Є різні цифри, не буду зараз конкретизувати…Близько 20 народних депутатів не в Україні. Скажімо так, це депутати, які й до цього мали свої непатріотичні прояви, голосування і так далі", - сказав Корнієнко.

Він зазначив, як тільки закон про колаборантів набуде чинності, що має відбутися найближчим часом, Служба безпеки України зможе опікуватися в тому числі й нардепами-зрадниками.

Нагадаємо, 3 березня Рада ухвалила закон про внесення змін до забезпечення відповідальності осіб, які причетні до колабораційної діяльності.

Війна Росії проти України триває 20-й день. Детальніше про те, що відбувається в Україні прямо зараз, про ситуацію в різних містах, оперативні дані від ключових відомств і вся актуальна інформація - в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна радаВійна Росії проти України