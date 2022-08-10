"Украину уже поделили". Оккупанты в Мелитополе врут жителям, убеждая в "измене"
Оккупанты пытаются убедить жителей оккупированных территорий в том, что "Украину уже поделили", хотя на самом деле это не больше, чем фейк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.
В частности, по данным разведчиков, "руководство" крупных предприятий оккупированного Мелитополя получило указание проводить собрания и беседы с персоналом, на которых доказывать информацию об "измене" со стороны Украины.
"Украину уже поделили. На территории западных областей ввели в обращение польские злотые, в большинстве магазинов двойные ценники. От России некуда бежать. Украина не та, какой была", - цитирует ГУР вбросы оккупантов.
Ранее в ГУР опровергли российские фейки о якобы подготовке ВСУ к нанесению ударов по объектам в Беларуси.
Также российские пропагандисты придумали историю об оккупанте Краснове, который якобы уничтожил более 20 украинских воинов и спас других боевиков из подбитого БМП. СБУ опровергла этот фейк, перехватив разговор сержанта с родственниками.
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