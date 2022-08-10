"Україну вже поділили". Окупанти в Мелітополі брешуть мешканцям, переконуючи у "зраді"
Окупанти намагаються переконати мешканців окупованих територій в тому, що "Україну вже поділили", хоча насправді це не більше, ніж фейк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.
Зокрема, за даними розвідників, "керівництво" великих підприємств окупованого Мелітополя отримало вказівку проводити збори та бесіди з персоналом, на яких доводити інформацію про "зраду" з боку України.
"Україну вже поділили. На території західних областей ввели в обіг польські злоті, в більшості магазинів подвійні цінники. Від Росії немає куди тікати. Україна не та, якою була", - цитує ГУР вкиди окупантів.
Раніше в ГУР спростували російські фейки про нібито підготовку ЗСУ до нанесення ударів по об'єктах у Білорусі.
Також російські пропагандисти вигадали історію про окупанта Краснова, який нібито знищив понад 20 українських воїнів і врятував інших бойовиків із підбитого БМП. СБУ спростувала цей фейк, перехопивши розмову сержанта із родичами.
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