"Україну вже поділили". Окупанти в Мелітополі брешуть мешканцям, переконуючи у "зраді"

Окупанти намагаються переконати мешканців окупованих територій в тому, що "Україну вже поділили", хоча насправді це не більше, ніж фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

Зокрема, за даними розвідників, "керівництво" великих підприємств окупованого Мелітополя отримало вказівку проводити збори та бесіди з персоналом, на яких доводити інформацію про "зраду" з боку України. "Україну вже поділили. На території західних областей ввели в обіг польські злоті, в більшості магазинів подвійні цінники. Від Росії немає куди тікати. Україна не та, якою була", - цитує ГУР вкиди окупантів.