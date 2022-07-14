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Что известно о подготовке ВСУ к ракетным ударам по Беларуси: заявление ГУР

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Украина, Четверг 14 июля 2022 16:22
Что известно о подготовке ВСУ к ракетным ударам по Беларуси: заявление ГУР Фото: в ГУР опровергли российской фейки (militarist.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

В Главном управлении разведки МО Украины опровергли российские фейки о якобы подготовке ВСУ к нанесению ударов по объектам в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины.

В течение последнего времени в российских и белорусских средствах массовой информации распространяются сообщения о якобы подготовке Вооруженных сил Украины к нанесению ударов по объектам на территории Республики Беларусь. Среди таких объектов, как одна из приоритетных целей, упоминается станция из состава системы предупреждения о ракетном нападении "Волга 1".

"Подобные сообщения являются составной частью системы информационно-психологических операций, которые проводятся в РФ с целью втягивания Беларуси в захватническую войну на территории Украины и сокрытии военных преступлений, которые совершили и продолжают совершать российские оккупанты на территории Украины", - заявили в ГУР.

Там добавили, подобные публикации абсолютно не соответствуют действительности, а Вооруженные Силы Украины продолжают защищать наше государство от оккупантов, неукоснительно соблюдая нормы международного права.

Напомним, ГУР обнародовало перехваченный разговор оккупанта с женой, в котором она рассказала, как российские офицеры на войне в Украине убили солдата из Бурятии.

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