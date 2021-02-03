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Украину планируют "оцифровать". Что будет с чиновниками, которые потеряют работу

Киев, Среда 03 февраля 2021 09:15
Украину планируют "оцифровать". Что будет с чиновниками, которые потеряют работу
Фото: Михаил Федоров (РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина, Игорь Литвиненко

Министерство цифровой трансформации планирует перевести в цифру многие государственные услуги и реестры. В связи с этим произойдет сокращение чиновников.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

По его словам, над вопросом о том, что делать с сокращенными сотрудниками госаппарата, будут совместно думать Минцифры и Министерство социальной политики.

"Мы должны каждый шаг просчитывать и моделировать, чтобы не принимать решения, которые приводят к социальным кризисам… Людей точно нельзя оставлять на произвол. Их нужно переобучать, работать с ними, искать возможности, открывать новые рынки. Когда ты создаешь что-то технологическое, появляются и новые профессии. Хотя это не всегда лежит на поверхности", - заявил Федоров.

Он отметил, что процесс трансформации страны не произойдет в один день.

"Все равно это месяц, два, три, четыре - в каждой сфере. Я не говорю о годах, хотя у некоторых стран для этого было 20 лет. У нас столько времени нет, и люди не дадут нам такой кредит доверия", - добавил министр.

Федоров заявил, что с появлением электронных архивов появятся тысячи новых рабочих мест, для которых можно быстро получить квалификацию.

"Поэтому важно развивать неформальное образование, в том числе на базе Центра занятости. Мое мнение - центр должен реформироваться в сервисную offline tech-компанию, которая помогает людям найти себя и найти новую профессию", - считает он.

Ранее РБК-Украина писало, что Минцифры разрабатывает законопроект, который будет запрещать госорганам требовать бумажные справки.

Также сообщалось, что Минцифра анонсировала новые услуги в сервисе "Дія", которые появятся уже в апреле. Среди новинок - электронный больничный и цифровая подпись.

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Новости Украины Общество чиновникионлайн-сервисМихаил ФедоровСокращение

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