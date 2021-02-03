Україну планують "оцифрувати". Що буде з чиновниками, які втратять роботу

Фото: Михайло Федоров (РБК-Україна)

Міністерство цифрової трансформації планує перевести в цифру багато державні послуги та реєстрів. У зв'язку з цим відбудеться скорочення чиновників.

Про це інтерв'ю РБК-Україна заявив глава Мінцифри Михайло Федоров.

За його словами, над питанням про те, що робити зі скороченими співробітниками держапарату, спільно думатимуть Мінцифри і Міністерство соціальної політики.

"Ми повинні прораховувати кожен крок і моделювати, щоб не приймати рішення, що призводять до соціальних криз... Людей точно не можна залишати напризволяще. Їх потрібно перенавчати, працювати з ними, шукати можливості, відкривати нові ринки. Коли ти створюєш щось технологічне, з'являються й нові професії. Хоча це не завжди лежить на поверхні", - заявив Федоров.

Він зазначив, що процес трансформації країни не відбудеться в один день.

"Все одно це місяць, два, три, чотири - у кожній сфері. Я не кажу про роки, хоча у деяких країн для цього було 20 років. У нас стільки часу немає, і люди не дадуть нам такий кредит довіри", - додав міністр.

Федоров заявив, що з появою електронних архівів з'являться тисячі нових робочих місць, для яких можна швидко отримати кваліфікацію.

"Тому важливо розвивати неформальна освіта, в тому числі на базі Центру зайнятості. Моя думка - центр має реформуватися у сервісну offline tech-компанію, яка допомагає людям знайти себе та знайти нову професію", - вважає він.

Раніше РБК-Україна писало, що Мінцифри розробляє законопроект, який буде забороняти держорганам вимагати паперові довідки.

Також повідомлялося, що Мінцифра анонсувала нові послуги в сервісі "Дія", які з'являться вже в квітні. Серед новинок - електронний лікарняний і цифровий підпис.