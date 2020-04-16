Украину на Пасху накроют сильные заморозки

Погода в Украине в ближайшие дни ухудшится, до самой Пасхи ожидаются сильные заморозки. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что завтра, 17 апреля, в юго-восточной части Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а ночью в северных, Волынской, Ровенской областях - как и ночью 18 и 19 апреля по всей Украине - заморозки на поверхности почвы до -5.

При этом в Черниговской и Сумской областях ночью 19 апреля ожидаются сильные заморозки и в воздухе.

Напомним, ранее в Украине объявили штормовое предупреждение с порывами ветра до 22 метров в секунду.

Во второй половине дня в Киеве поднялась пылевая буря, жителей столицы просят не выходить на улицу без крайней необходимости. Буря спровоцировала плохую видимость на дорогах, и под Киевом уже столкнулись четыре грузовика и два легковых автомобиля. В результате аварии, по данным полиции, есть погибшие и раненые, однако их число не сообщается.

Кроме того, сильный ветер привел к обрушению части временной конструкций на Подольском мосту. При этом сам мост не поврежден, пострадавших нет, выполняются работы по восстановлению конструкций.