Україну на Великдень накриють сильні заморозки

Погода в Україні в найближчі дні погіршиться, до самої Пасхи очікуються сильні заморозки. Про це йдеться в повідомленні Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що завтра, 17 квітня, у південно-східній частині України очікуються пориви вітру 15-20 м/с, а вночі у північних, Волинській, Рівненській областях - як і вночі 18 і 19 квітня по всій Україні - заморозки на поверхні ґрунту до -5.

При цьому в Чернігівській і Сумській областях вночі 19 квітня очікуються сильні заморозки у повітрі.

Нагадаємо, раніше в Україні оголосили штормове попередження з поривами вітру до 22 метрів в секунду.

У другій половині дня у Києві піднялася пилова буря, мешканців столиці просять не виходити на вулицю без крайньої необхідності. Буря спровокувала погану видимість на дорогах, і під Києвом вже зіткнулися чотири вантажівки та два легкових автомобіля. У результаті аварії, за даними поліції, є загиблі і поранені, проте їх число не повідомляється.

Крім того, сильний вітер призвів до обвалення частини тимчасової конструкцій на Подільському мосту. При цьому сам міст не пошкоджений, постраждалих немає, виконуються роботи з відновлення конструкцій.