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Украина отправит на Паралимпийские игры в Пекин 20 спортсменов

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Пекин, Среда 23 февраля 2022 11:14
Украина отправит на Паралимпийские игры в Пекин 20 спортсменов Фото: українські паралімпійці (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)
Автор: Андрей Вырва

С 4 по 13 марта в Пекине состоятся XIII зимние Паралимпийские игры, на которых будет разыграно 78 комплектов наград в шести видах спорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Национального комитета спорта инвалидов Украины.

В составе паралимпийской сборной Украины 29 спортсменов, среди которых 20 спортсменов-паралимпийцев и девять спортсменов-лидеров (гайдов).

В команде – 13 спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата и семь – с поражениями зрения, среди спортсменов-паралимпийцев – 8 женщин и 12 мужчин.

В состав сборной команды вошли известные всему миру украинские паралимпийцы: Виталий Лукьяненко, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман, Александра Кононова, Ирина Буй, Григорий Волчинский, Ярослав Решетинский, Анатолий Ковалевский.

В целом национальная команда образца 2022 – молодая: средний возраст составляет 28 лет.

На предыдущих ХІІ зимних Паралимпийских играх 2018 года, национальная паралимпийская сборная команда Украины получила 22 награды (7 золотых, 7 серебряных, 8 бронзовых) и заняла шестое место в общекомандном зачете (четвертое место по общему количеству наград).

Напомним, что Министерство финансов США ввело санкции против российского футбольного клуба ЦСКА.

Добавим, что матч Юношеской лиги УЕФА "Динамо" – "Спортинг" могут перенести.

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