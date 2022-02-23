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Україна відправить на Паралімпійські ігри в Пекін 20 спортсменів

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Пекін, Середа 23 лютого 2022 11:14
Україна відправить на Паралімпійські ігри в Пекін 20 спортсменів Фото: українські паралімпійці (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)
Автор: Андрій Вирва

З 4 по 13 березня в Пекіні відбудуться ХІІІ зимові Паралімпійські ігри, на яких буде розіграно 78 комплектів нагород у шести видах спорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Національного комітету спорту інвалідів України.

У складі паралімпійської збірної України 29 спортсменів, серед яких 20 спортсменів-паралімпійців та дев’ять спортсменів-лідерів (гайдів).

У команді – 13 спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та сім – з ураженнями зору, серед спортсменів-паралімпійців – 8 жінок та 12 чоловіків.

До складу збірної команди увійшли відомі всьому світові українські паралімпійці: Віталій Лук’яненко, Людмила Ляшенко, Юлія Батенкова-Бауман, Олександра Кононова, Ірина Буй, Григорій Вовчинський, Ярослав Решетинський, Анатолій Ковалевський.

У цілому національна команда зразка 2022 року – молода: середній вік становить 28 років.

На попередніх ХІІ зимових Паралімпійських іграх 2018 року, національна паралімпійська збірна команда України здобула 22 нагороди (7 золотих, 7 срібних, 8 бронзових) та посіла шосте місце у загальнокомандному заліку (четверте місце за загальною кількістю нагород).

Нагадаємо, що Міністерство фінансів США запровадило санкції проти російського футбольного клубу ЦСКА.

Додамо, що матч Юнацької ліги УЄФА "Динамо" – "Спортінг" можуть перенести.

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