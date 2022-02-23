ru ua
Ср, 23 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Министерство финансов США ввело санкции против российского футбольного клуба

Новина українською →
Вашингтон, Среда 23 февраля 2022 10:38
Министерство финансов США ввело санкции против российского футбольного клуба Фото: Министерство финансов США (facebook.com/USTreasuryDept)
Автор: Андрей Вырва

Министерство финансов США ввело санкции против московского ЦСКА после признания президентом России так называемых "ЛДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Министерства финансов США.

Минфин США наложил санкции на Внешэкономбанк (ВЄБ) после заявлений Путина и возможной эскалации военной агрессии России против Украины.

Весной 2020 года российская госкорпорация ВЭБ стала владельцем 77,63% акций московского клуба ЦСКА.

Что именно означают санкции против футбольного клуба, пока неизвестно.

Напомним, что матч Юношеской лиги УЕФА "Динамо" – "Спортинг" могут перенести.

Кстати, можете посмотреть анонс матча "Атлетико" – "Манчестер Юнайтед".

Также, можно прочесть анонс матча "Бенфика" – "Аякс".

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол
NEWS
Что будет дальше с минскими договоренностями? В Раде объяснили
Что будет дальше с минскими договоренностями? В Раде объяснили
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина