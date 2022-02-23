Министерство финансов США ввело санкции против российского футбольного клуба
Фото: Министерство финансов США (facebook.com/USTreasuryDept)
Министерство финансов США ввело санкции против московского ЦСКА после признания президентом России так называемых "ЛДНР".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Министерства финансов США.
Минфин США наложил санкции на Внешэкономбанк (ВЄБ) после заявлений Путина и возможной эскалации военной агрессии России против Украины.
Весной 2020 года российская госкорпорация ВЭБ стала владельцем 77,63% акций московского клуба ЦСКА.
Что именно означают санкции против футбольного клуба, пока неизвестно.
Напомним, что матч Юношеской лиги УЕФА "Динамо" – "Спортинг" могут перенести.
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