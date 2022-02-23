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Матч Юношеской лиги УЕФА "Динамо" – "Спортинг" могут перенести – журналист

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Среда 23 февраля 2022 09:57
Матч Юношеской лиги УЕФА "Динамо" – "Спортинг" могут перенести – журналист Фото: игроки "Динамо" U-19 (fcdynamo.com)
Автор: Андрей Вырва

УЕФА проводит переговоры с "Динамо" и "Спортингом" о переносе матча из-за политической ситуации, которая возникла после признания президентом РФ Владимиром Путиным так называемых "ЛДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста BBC Саймона Стоуна.

По информации источника, матч Юношеской лиги УЕФА который должен был состояться в Киеве 2 марта, перенесен на 9 марта. Местом проведения пока остается столица Украины, но в УЕФА еще могут перенести матч в другой город.

По словам журналиста, ему эту информацию подтвердили в УЕФА.

Напомним, что в предыдущем раунде Юношеской лиги УЕФА "Динамо" в серии пенальти одолело "Депортиво".

Кстати, можете посмотреть анонс матча "Атлетико" – "Манчестер Юнайтед".

Также, можно прочесть анонс матча "Бенфика" – "Аякс".

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