Матч Юношеской лиги УЕФА "Динамо" – "Спортинг" могут перенести – журналист
УЕФА проводит переговоры с "Динамо" и "Спортингом" о переносе матча из-за политической ситуации, которая возникла после признания президентом РФ Владимиром Путиным так называемых "ЛДНР".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста BBC Саймона Стоуна.
По информации источника, матч Юношеской лиги УЕФА который должен был состояться в Киеве 2 марта, перенесен на 9 марта. Местом проведения пока остается столица Украины, но в УЕФА еще могут перенести матч в другой город.
По словам журналиста, ему эту информацию подтвердили в УЕФА.
Напомним, что в предыдущем раунде Юношеской лиги УЕФА "Динамо" в серии пенальти одолело "Депортиво".
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