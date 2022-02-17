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Украину не оставляют без ответа. Зеленский рассказал о коммуникации с Кремлем на фоне эскалации

Автор: Сергей Щербина

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о попытках связаться с президентом РФ Владимиром Путиным на фоне угрозы вторжения РФ в Украину. Был официальный запрос в администрацию российского президента.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ответ Зеленского на вопрос журналистов.

"Не в последние дни, время от времени Украина, как ответственная страна, в любые моменты рисков эскалации, информации относительно этих рисков, информации о стягивании войск и тому подобное дает официальный запрос в администрацию президента РФ. Это было", - рассказал он.

По его словам, в этом месяце также был такой запрос. Зеленский отметил, что "Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведет к встрече".

"Телефонный разговор никто не подтверждает. Так же, как и другим. Многие страны предлагают свои площадки, мы заинтересованы, я ни одной стране не отказал. Кроме этого, и мы сами предлагали тем или иным странам. Мы были заинтересованы в различных форматах договоренностей, разговорах с РФ", - добавил президент Украины.

Ранее в Кремле назвали условие для проведения встречи Зеленского и Путина. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что нужны конкретные цели.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу в Стамбуле. Решение за российским лидером.

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Владимир ЗеленскийУкраинаКремль