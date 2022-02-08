Будет ли встреча Путина и Зеленского? Кремль озвучил главное условие

В Кремле назвали условие для проведения встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что нужны конкретные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на ТАСС .

По его словам, цели пока не сформулированы, а для проведения встречи это "необходимо".

"Сначала нужно понять, встречаться президентам РФ и Украины с какой целью, по каким вопросам и ориентируясь на какой результат. Этого понимания пока не вызрело", - сказал Песков.

Он отметил, что РФ априори не отказывается от потенциальной встречи Путина и Зеленского.

"Что касается встречи Путина с Зеленским, то априори от нее никто не отказывается. Если эта встреча действительно поможет разрубить этот ставший уже гордиевым узел в ситуации на юго-востоке страны, РФ будет готова встречаться с кем угодно", - сказал он.

Может в Турции?

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил двум лидерам организовать встречу в Турции. Более того, он заявил, что договорился и сейчас решают с датой.

У самого Путина говорили, что он готов к встрече, но должен понимать, что будет итогом таких контактов.

Угроза вторжения РФ в Украину

Западные СМИ пишут о высокой возможности нового вторжения РФ в Украину. Официальные власти Украины говорят, что ситуация с апреля, когда войска РФ начали стягивать к границе, не изменилась. Владимир Зеленский призывает украинцев не паниковать.

Глава МИД Украины Кулеба оценил угрозу вторжения России в Украину сегодня. Говорит, что нужно быть готовыми ко всему, но сейчас ситуация не изменилась.