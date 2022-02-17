Україну не залишають без відповіді. Зеленський розповів про комунікацію з Кремлем на фоні ескалації

Президент України Володимир Зеленський розповів про спроби зв'язатись з президентом РФ Володимиром Путіним на фоні загрози вторгнення РФ в Україну. Був офіційний запит в адміністрацію російського президента.

"Не в останні дні, час від часу Україна, як країна відповідальна, в будь-які моменти ризиків ескалації, інформації щодо цих ризиків, інформації щодо стягування військ тощо дає офіційний запит в адміністрацію президента РФ. Це було", - розповів він.

За його словами, в цьому місяці також був такий запит. Зеленський зазначив, що "Україну не залишають без відповіді, але ця відповідь не веде до зустрічі".

"Телефонної розмови ніхто не підтверджує. Так само, як і іншим. Багато країн пропонують свої майданчики, ми зацікавлені, я жодній країні не відмовив. Окрім цього, і ми самі пропонували тим чи іншим країнам. Ми були зацікавлені в різних форматах домовленостей, розмови з РФ", - додав президент України.