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Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу

Новина українською →
Анкара, Среда 16 февраля 2022 13:28
Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому трехстороннюю встречу в Стамбуле. Решение за российским лидером.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN Turk.

Он заявил о вероятности проведения трехсторонней встречи президентов Турции, России и Украины в Анкаре или Стамбуле в случае положительного ответа от Путина.

"Зеленский в ходе нашей с ним встречи заявил, что позитивно относится к идее трехсторонней встречи. Если господин Путин так же положительно подойдет к этому вопросу, надеюсь, мы сможем встретиться в Стамбуле или Анкаре. А пока я хочу узнать у него, как он смотрит на это, в ходе телефонных переговоров с ним", - заявил Эрдоган.

По его словам, настоящая война в регионе - "плохой знак".

Напомним, ранее Эрдоган предложил двум лидерам организовать встречу в Турции. Более того, он заявил, что договорился и сейчас решают с датой.

У самого Путина говорили, что он готов к встрече, но должен понимать, что будет итогом таких контактов.

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