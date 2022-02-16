Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому трехстороннюю встречу в Стамбуле. Решение за российским лидером.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN Turk.
Он заявил о вероятности проведения трехсторонней встречи президентов Турции, России и Украины в Анкаре или Стамбуле в случае положительного ответа от Путина.
"Зеленский в ходе нашей с ним встречи заявил, что позитивно относится к идее трехсторонней встречи. Если господин Путин так же положительно подойдет к этому вопросу, надеюсь, мы сможем встретиться в Стамбуле или Анкаре. А пока я хочу узнать у него, как он смотрит на это, в ходе телефонных переговоров с ним", - заявил Эрдоган.
По его словам, настоящая война в регионе - "плохой знак".
Напомним, ранее Эрдоган предложил двум лидерам организовать встречу в Турции. Более того, он заявил, что договорился и сейчас решают с датой.
У самого Путина говорили, что он готов к встрече, но должен понимать, что будет итогом таких контактов.